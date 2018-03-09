Спасатели предупреждают о подъеме уровня воды в шести областях

Из-за резкого таяния снега и осадков, в шести областях Украины ожидают подъем уровня воды в реках.

По данным Укргидрометцентра, это произойдет:

на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., р.Вишня (бассейн Сяна) 0,3 – 1,3 м;

на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой обл., реках бассейна Прута, Сирети 0,1 - 0,7 м;

реках Закарпатья 0,5 - 1,5 м;

реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м;

Читайте также: Ситуация на дорогах Украины 9 марта: мокро, местами снег и гололедица

"Будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды (в частности, на участке Днестра Залещики – верховья Днестровского водохранилища)", –предупредили в ГСЧС.

Дальнейшие изменения гидрологического режима будут уточняться в зависимости от синоптической ситуации.