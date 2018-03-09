Рятувальники попереджають про підйом рівня води у шести областях

Через різке танення снігу та опади, у шести областях України очікують підйоми рівня води у річках.

За даними УкрГідрометцентру, це відбудеться: на притоках Дністра у Львівській, Івано-Франківській обл., р.Вишня (басейн Сяну) 0,3 – 1,3 м;

на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій обл., річках басейну Прута, Сіреті 0,1 – 0,7 м;

річках Закарпаття 0,5 – 1,5 м;

річках басейнів Західного Бугу і Прип’яті 0,3 – 0,8 м; Читайте також: Ситуація на дорогах України 9 березня: мокро, місцями сніг та ожеледиця "Відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води (зокрема, на ділянці Дністра Заліщики – верхів'я Дністровського водосховища)", – попередили у ДСНС. Подальші зміни гідрологічного режиму уточнюватимуться в залежності від синоптичної ситуації.