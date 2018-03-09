В Украину вернутся морозы

Морозы в Украину вернутся в ночь на 11 марта, а дальше – 17-19 марта ожидается временный "морозный реванш".

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже в ночь на 11 марта – с субботы на воскресенье температура воздуха с "плюсов" опустится до -2 ... -5 градусов мороза. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко.

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Не хотелось, но ради объективности, скажу: в Украине, кроме западной части, в течение 17-19 марта ожидается временный морозный реванш,

– отметила Диденко.

Синоптик добавила, что вскоре озвучит детальный прогноз относительно незначительного возвращения в зиму, которое придется на субботу – понедельник 17-19 марта.

К слову, погода в субботу, 10 марта, в одну часть Украины принесет тепло и солнце, а в другую – дожди и даже ночные осадки в виде мокрого снега. Так, солнечно будет в западных областях, а мрачно и с дождями – на востоке и севере.