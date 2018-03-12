Прогноз погоды на 12 марта: тепло, но со штормовым ветром
12 марта Украина попадет под влияние западного влажного циклона. В понедельник на западе Украины будет преобладать низкое атмосферное давление, дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В частности, атмосферный фронт циклона достигнет западных областей, а также Винницкой, Житомирской и Одесской областей. А вечером 12 марта дойдет до Киевщины.
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Ветер будет южного и юго-восточного направления, умеренный, до сильного. Местами порывы будут достигать штормовых – до 15-20 м/сек.
При этом 12 марта на западе будет теплее до +9...+14, на юге +5...+10 градусов, в центре +3...+8 градусов, на востоке -1...+4 градуса, на севере +2...+7 градусов.
В понедельник в Киеве будет облачно, а вечером возможен дождь и сильный ветер.
Прогноз погоды на понедельник, 12 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +6...+8
Симферополь – +9...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – 4...+6
Сумы – 3...+5
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – 0...+2
Луганск – _1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +5...+7