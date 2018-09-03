В Украину с рабочим визитом прибудет глава МИД Норвегии

4-6 сентября с рабочим визитом в Украину прибудет министр иностранных дел Норвегии Инэ Сьорейде. Главы МИД Норвегии и Украины обсудят пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом информировало МИД Украины.

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Целью визита норвежского министра является дальнейшее развитие украинско-норвежского сотрудничества. Известно, что в рамках визита планируется проведение переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Норвегии.

Важное внимание во время переговоров будет уделено развитию политического диалога, укреплению позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечению норвежских инвестиций, а также эффективной реализации проектов помощи правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине,

– указано в сообщении.

Отмечается, что министры обсудят пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией, и уделят внимание углублению взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе.