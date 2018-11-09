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      В Украину вернулись еще трое моряков с задержанного судна Mekong Spirit

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      В Украину вернулись трое моряков из Греции
      В Украину вернулись трое моряков из Греции / Фото из социальных сетей

      В Украину вернулись трое моряков из Греции, которых задержали еще в 2017 году по подозрению в перевозке товаров военного назначения.

      Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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      Членов экипажа судна Mekong Spirit больше года не выпускали из Греции, пока продолжались следственные действия. В общем, на борту этого судна задержали 17 граждан Украины.

      Сейчас в Греции остаются двое украинских моряков с этого корабля.

      Напомним, 27 июля 2018 года 12 членов экипажа судна Mekong Spirit вернулись домой.

      Теги: Новости Украины МИД Украины Водный транспорт Греция
      Источник: 24 Канал
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