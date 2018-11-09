В Украину вернулись еще трое моряков с задержанного судна Mekong Spirit
В Украину вернулись трое моряков из Греции, которых задержали еще в 2017 году по подозрению в перевозке товаров военного назначения.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Членов экипажа судна Mekong Spirit больше года не выпускали из Греции, пока продолжались следственные действия. В общем, на борту этого судна задержали 17 граждан Украины.
Сейчас в Греции остаются двое украинских моряков с этого корабля.
Напомним, 27 июля 2018 года 12 членов экипажа судна Mekong Spirit вернулись домой.
Источник: 24 Канал
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