В Украину вернулись еще трое моряков с задержанного судна Mekong Spirit

В Украину вернулись трое моряков из Греции, которых задержали еще в 2017 году по подозрению в перевозке товаров военного назначения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Членов экипажа судна Mekong Spirit больше года не выпускали из Греции, пока продолжались следственные действия. В общем, на борту этого судна задержали 17 граждан Украины.

Сейчас в Греции остаются двое украинских моряков с этого корабля.

Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 листопада 2018 р.

Напомним, 27 июля 2018 года 12 членов экипажа судна Mekong Spirit вернулись домой.