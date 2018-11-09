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      До України повернулися ще троє моряків із затриманого судна Mekong Spirit

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      До України повернулися троє моряків із Греції
      До України повернулися троє моряків із Греції / Фото із соціальних мереж

      До України повернулися троє моряків із Греції, яких затримали ще в 2017 році за підозрою в перевезенні товарів військового призначення.

      Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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      Членів екіпажу судна Mekong Spirit більше року не випускали із Греції, поки тривали слідчі дії. Загалом, на борту цього судна затримали 17 громадян України.

      Зараз у Греції залишаються двоє українських моряків із цього корабля. 

      Нагадаємо, 27 липня 2018 року 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit повернулись додому. 

      Теги: МЗС України Новини України Водний транспорт Греція
      Джерело: 24 Канал
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