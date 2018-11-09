До України повернулися ще троє моряків із затриманого судна Mekong Spirit

До України повернулися троє моряків із Греції, яких затримали ще в 2017 році за підозрою в перевезенні товарів військового призначення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Членів екіпажу судна Mekong Spirit більше року не випускали із Греції, поки тривали слідчі дії. Загалом, на борту цього судна затримали 17 громадян України.

Зараз у Греції залишаються двоє українських моряків із цього корабля.

Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit повернулись додому.