Рік поневірянь у Греції: українські моряки повертаються додому

Поневіряння українських моряків у Греції завершені. У п'ятницю, 27 липня, 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit повертаються додому.

У Греції залишаються капітан, старший помічний і кілька рядових. Грецька поліція поки з'ясовує обставини щодо них.

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Судно арештували торік у травні. Екіпаж звинуватили у незаконному перевезені зброї. Під час обшуку там виявили промислову вибухівку, детонатори та патрони до стрілкової і спортивної зброї. Документи на весь цей вантаж були належним чином оформлені. Mekong Spirit плив під прапором Мальти до Південного Судану. Впродовж кількох місяців морякам довелося жити на судні, поки благодійні організації не допомогли їм винайняти житло.



Українські моряки повертаються з Греції додому

Рятували українців всім миром. До вирішення їхньої справи долучилися і вітчизняні дипломати, і профспілки, а також благодійні організації з Причорномор’я. 27 липня моряки мають прилетіти до Одеси.