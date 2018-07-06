Українських моряків затримали в Індонезії: стала відома їхня доля

В Україну повертаються двоє моряків, яких раніше затримали в Індонезії.

Про це повідомив керівник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

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"Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але – не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві", – написав він у п'ятницю у своєму Twitter.

Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але - не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві. pic.twitter.com/qtB7Ve1omO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 6 липня 2018 р.

Відомо, що українські моряки були на борту затриманого в Індонезії рибальського судна STS-50. Судно належить південно-корейській компанії Poseidon Co LT і перебувало у розшуку Інтерполу за підозрою у незаконному рибному промислі.

Як інформує спеціалізоване видання Seafarersjournal, у квітні 2018-го стало відомо, що на борту затриманого в Індонезії риболовецького судна STS-50 перебуває двоє українських моряків.

17 березня 2018 року судно незаконно покинуло порт Мапуту-Бей в Мозамбіку, де було до цього затримано. Раніше його вже затримували в Китаї, звідки воно теж незаконно вийшло.