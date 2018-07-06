Украинских моряков задержали в Индонезии: стала известна их судьба
В Украину возвращаются двое моряков, которых ранее задержали в Индонезии.
Об этом сообщил руководитель консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
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"Миссия консула выполнима: два украинские моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но – не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", – написал он в пятницу в своем Twitter.
Известно, что украинские моряки были на борту задержанного в Индонезии рыболовного судна STS-50. Судно принадлежит южно-корейской компании Poseidon Co LT и находилось в розыске Интерпола по подозрению в незаконном рыбном промысле.
Как информирует специализированное издание Seafarersjournal, в апреле 2018-го стало известно, что на борту задержанного в Индонезии рыболовецкого судна STS-50 находятся двое украинских моряков.
17 марта 2018 года судно незаконно покинуло порт Мапуту-Бей в Мозамбике, где было до этого задержано. Ранее его уже задерживали в Китае, откуда оно тоже незаконно вышло.
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