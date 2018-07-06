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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинских моряков задержали в Индонезии: стала известна их судьба

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Двое украинских моряков, задержанных в Индонезии, возвращаются домой
Двое украинских моряков, задержанных в Индонезии, возвращаются домой / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

В Украину возвращаются двое моряков, которых ранее задержали в Индонезии.

Об этом сообщил руководитель консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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"Миссия консула выполнима: два украинские моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но – не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", – написал он в пятницу в своем Twitter.

Известно, что украинские моряки были на борту задержанного в Индонезии рыболовного судна STS-50. Судно принадлежит южно-корейской компании Poseidon Co LT и находилось в розыске Интерпола по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Как информирует специализированное издание Seafarersjournal, в апреле 2018-го стало известно, что на борту задержанного в Индонезии рыболовецкого судна STS-50 находятся двое украинских моряков.

17 марта 2018 года судно незаконно покинуло порт Мапуту-Бей в Мозамбике, где было до этого задержано. Ранее его уже задерживали в Китае, откуда оно тоже незаконно вышло.

Теги: Новости Украины МИД Украины Водный транспорт Индонезия
Источник: 24 Канал
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