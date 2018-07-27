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Год скитаний в Греции: украинские моряки возвращаются домой

26 Читати новину українською
Украинские моряки возвращаются домой
Украинские моряки возвращаются домой / Фото из собственных источников

Скитания украинских моряков в Греции завершены. В пятницу, 27 июля, 12 членов экипажа судна Mekong Spirit возвращаются домой.

В Греции остаются капитан, старший помощник и несколько рядовых. Греческая полиция пока выясняет обстоятельства относительно них.

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Судно арестовали в прошлом году в мае. Экипаж обвинили в незаконной перевозке оружия. Во время обыска там обнаружили промышленную взрывчатку, детонаторы и патроны к стрелковому и спортивному оружию. Документы на весь этот груз были должным образом оформлены. Mekong Spirit плыл под флагом Мальты в Южный Судан. На протяжении нескольких месяцев морякам пришлось жить на судне, пока благотворительные организации не помогли им снять жилье.

Українські моряки повертаються з Греції додому
Украинские моряки возвращаются из Греции домой

Спасали украинцев всем миром. К решению их дела подключились и отечественные дипломаты, и профсоюзы, а также благотворительные организации из Причерноморья. 27 июля моряки должны прилететь в Одессу.

Теги: Новости Украины Греция Водный транспорт
Источник: 24 канал
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