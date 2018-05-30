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В Украину запретили ввозить еще несколько книг из России: перечень

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Украина запретила ввоз еще трех книг из России
Украина запретила ввоз еще трех книг из России / Фото из свободных источников

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину с территории России еще трех изданий, которые содержат материалы, "пропагандирующие государство-агрессора".

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

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В частности, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко подписал приказ о предоставлении отказа ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" и ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз трех книг, которые изготовлены в России. Так, отказ был предоставлен на основании отрицательного заключения экспертного совета комитета по вопросам анализа и оценки издательской продукции по принадлежности ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Эксперты признали, что книги Сергея Васильева "На разломе двух времен" (издатель: ООО "Альпина Паблишер", г. Москва), Тима Скоренка "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" (издатель: ООО "Альпина нон-фикшн", г. Москва) и Алексея Волкова "Шаги Командора" (издатель: ООО "Издательство "Е", г. Москва) содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, ее государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что уроженец украинской Горловки, экс-председатель совета директоров "Рамблера" Сергей Васильев в своих заметках пренебрежительно пишет о государственном суверенитете Украины и украинской символике, называя Украину вторым сортом.

"Книга "Шаги Командора" Алексея Волкова, который называет себя одновременно и фантастом, и историком, написанная в 2018 году. И хоть автор вроде бы описывает события XVII века, она пропитана идеями "российского мира" и стилистикой путинских пропагандистов – если речь об Украине, то обязательно "бандеровская" (в XVII ст. !) если про Черное море, то оно должно стать внутренним, потому что "Крым-наш", татары не тот народ, с которым надо договариваться", а евреям вообще въезд в Россию запрещен... И еще десятки сентенций, в которых унижаются другие нации и народности и возвышается власть империи", – отметили в Госкомтелерадио.

Также, в комитете рассказали, что в книге Тима Скоренка "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II" наблюдается попытка фальсифицировать украинскую историю. В частности, автор называет Софийский собор в Киеве – старейшим российским зданием, к российским изобретателям относит Игоря Сикорского и даже изобретателя пчелиного улья Петра Прокоповича.

Напомним, 6 февраля Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину трем российским книгам: "По ту сторону вдохновения" Юрия Полякова (ООО "Издательство АСТ"); "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" (ООО "Издательство АСТ") и "Патриот" Андрея Рубанова (ООО "Издательство АСТ").

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Литература Книги Санкции Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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