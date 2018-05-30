В Україну заборонили ввозити ще декілька книг з Росії: перелік

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив у видачі дозволів на ввезення в Україну з території Росії ще трьох видань, які містять матеріали, що "пропагують державу-агресора".

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

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Зокрема, голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про надання відмови ТОВ "ЯКАБУ ТРЕЙД" та ТОВ "Форс Україна" у видачі дозволу на ввезення трьох книжок, що виготовлені в Росії. Так, відмову було надано на підставі негативного висновку експертної ради комітету з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Експерти визнали, що книги Сергія Васильєва "На разломе двух времен" (видавець: ТОВ "Альпина Паблишер", м. Москва), Тима Скоренка "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ" (видавець: ТОВ "Альпина нон-фикшн", м. Москва) та Олексія Волкова "Шаги Командора" (видавець: ТОВ «Видавництво «Е», м. Москва) містять матеріали, що пропагують державу-агресора, імперські геополітичні доктрини, які передбачають об’єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уродженець української Горлівки, екс-голова ради директорів "Рамблера" Сергій Васильєв у своїх нотатках зневажливо пише про державний суверенітет України та українську символіку, називаючи Україну другим сортом.

"Книга "Шаги Командора" Олексія Волкова, який називає себе одночасно і фантастом, і істориком, написана в 2018 році. І хоч автор начебто змальовує події XVII століття, вона просякнута ідеями "руського міра" і стилістикою путінських пропагандистів – якщо мова про Україну, то обов’язково "бандерівська" (у XVII ст. !) , якщо про Чорне море, то воно має стати внутрішнім, бо "Крим-наш", татари "не той народ, з яким треба домовлятися", а євреям взагалі в’їзд в Росію заборонено… І ще – десятки сентенцій, в яких принижуються інші нації і народності і підноситься влада імперії", – зауважили у Держкомтелерадіо.

Також, у комітеті розповіли, що у книзі Тима Скоренка "Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ" спостерігається спроба фальсифікувати українську історію. Зокрема, автор називає Софійський собор у Києві – найстарішою російською будівлею, до російських винахідників відносить Ігоря Сікорського і навіть винахідника бджолиного вулика Петра Прокоповича.

Нагадаємо, 6 лютого Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення в Україну трьох російських книжок: "По ту сторону вдохновения" Юрія Полякова (ТОВ "Видавництво АСТ"); "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" (ТОВ "Видавництво АСТ") та "Патриот" Андрія Рубанова (ТОВ "Видавництво АСТ").