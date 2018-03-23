В Украину запретили ввозить книги экс-премьера Азарова

К запрещенным книгам прибавилось 6 российских, теперь список состоит из 159 российских изданий, 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и 4 из Украины.

Об этом информируют "Экономические известия".

Государственный комитет телевидения и радиовещания расширил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения терактов, посягательства на права и свободы человека.

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В список внесены книги: "Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир" (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), "Последний приют. Зачем Коломойскому Украина" (Сергей Аксененко), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), а также "Украина на распутье. Записки премьер-министра" и "Уроки Майдана. Украина после переворота" (обе – Николай Азаров).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио. Ранее Украина запретила книги экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, сепаратиста Павла Губарева и других.