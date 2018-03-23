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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В Україну заборонили ввозити книги екс-прем'єра Азарова

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В Україну заборонили ввозити книги Азарова
В Україну заборонили ввозити книги Азарова / life.pravda.com.ua

До заборонених книг доповнилось 6 російських, тепер список складається із 159 російських видань, 2 книги з окремих районів Донецької та Луганської областей і 4 з України.

Про це інформують Економические известия.

Державний комітет телебачення і радіомовлення розширив перелік видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терактів, посягання на права і свободи людини.

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До списку внесено книги: "Кримська весна. 30 днів, які потрясли світ"(Олег Матвейчев, Анатолій Беляков), "Останній притулок. Навіщо Коломойському Україна"(Сергій Аксененко), "Бог Нептун не любить Україну" (Володимир Шигин), а також "Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра" і "Уроки майдану. Україна після перевороту" (обидві – Микола Азаров).

З повним переліком книг можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо. Раніше Україна заборонила книги екс-прокурора Криму Наталії Поклонської, сепаратиста Павла Губарева та інших.

Теги: Новини України Література Микола Азаров
Джерело: 24 Канал
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