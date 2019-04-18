В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?

Ми, українці, вже один раз сплатили за націоналізацію "Приватбанку" – у 2016-му, коли уряд Гройсмана забрав у нас 150 мільярдів гривень і залатав дірку, що начебто виникла в фінустанові через господарювання там Ігоря Коломойського.

Я вже не знаю, кому вірити – з одного ж боку Петро Порошенко та підконтрольний йому Нацбанк запевняють, що факт оборудок в "Приватбанку" та навмисного доведення його до банкрутства мав місце, мовляв, це і міжнародний аудит підтвердив. Але чому тоді Коломойський не за гратами? Більше того, чому Феміда сьогодні визнала націоналізацію "Приватбанку" Коломойського неправомірною? Вона ж чимось слугувалася в ухвалені такого рішення…

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Й не так вже важливо мені на цьому етапі – чи повернуть банк Коломойському, чи Нацбанку вдасться оскаржити рішення в апеляційних інстанціях. Мені важливіше, чи встоїть нині вся вітчизняна банківська система і гривня через таке рішення суду. Вже почався ажіотажний попит на іноземну валюту, через те, що вкладники "Приватбанку" кинулися забирати звідти свої гривні й купувати в обмінниках валюту.

Але і це не єдиний за сьогодні удар по нашій напівживій економіці. Нас вже незабаром чекає ще й ажіотажний попит та відповідне здорожчення бензину та солярки. Адже Росія заборонила продаж Україні своєї нафти і нафтопродуктів. Грець з нею, з тією нафтою, але нафтопродукти – це бензин та солярка. А Росія найбільший постачальник бензину, адже на прибалтійське чи польське пальне припадає лише десята частина на українському ринку. Решта – Росія та Білорусь.

Можливо це не так вже й погано, що ми нарешті перестанемо заправляти свої танки та БТР російською соляркою, що ми нарешті диверсифікуємо постачання в країну стратегічно важливого продукту – пального. Але ми це, по-перше, зробимо чомусь не самі, не з власної ініціативи на 5-й рік війни, а лише з подачі Росії. А по-друге, певний час на укладання нових контрактів нашим нафтотрейдерам таки буде потрібний, логістику потрібно буде переналаштовувати, а на це все треба час, протягом якого на нашому ринку пального точно буде дефіцит й стрибки цін.

Але знаєте, хто від того всього в найбільшому виграші? Віктор Медведчук! Саме кум Путіна тепер матиме ексклюзивне право на постачання російського пального в Україну. І він не тільки на цьому отримає надприбутки, з яких буде й далі фінансувати в Україні просування російських інтересів та проросійських політиків. Тут ще й інше: фактично цим ексклюзивним правом на постачання російського пального в України Кремль забезпечив Медведчуку в Україні недоторканність. Чіпати тепер Медведчука, чи закидати йому сепаратизм, чи будь-що інше українська влада не наважиться, адже він нині має унікальний важіль впливу на нашу економіку. Він здатен її обвалити, просто перекривши вентиль на своїй трубі, якою з Росії качає в Україну безальтернативне пальне.

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