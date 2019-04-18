Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?

Націоналізацію "Приватбанку", який докапіталізовували з наших кишень на 150 мільярдів гривень, визнано незаконною – таку ухвалу оголосив Окружний адмінсуд Києва за позовом колишнього власника Ігоря Коломойського.

Що не кажіть, а наша так і не реформована Петром Порошенком найгуманніша у світі Феміда, м'яко кажучи, як той флюгер: влада ще тільки готується мінятися, а судді вже наввипередки гнуть спини у раболіпному уклоні перед новим хазяїном.

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А порохоботи попереджали, що за президентства Зеленського "Приватбанк" буде повернуто Коломойському. Проте, вони трохи помилилися – його фактично повернули Коломойському ще за президенства Порошенка. Ні, ну, звісно, будуть апеляції з боку Нацбанку, будуть звернення до РНБО з проханням втрутитися у ситуацію, що загрожує крахом усій банківській та фінансовій системі України. Але ми ж розуміємо, хто саме очолить вже незабаром Раду нацбезпеки й оборони і хто саме розглядатиме скарги щодо дій Коломойського?

"Приватбанк" повернули ще за президентсва Порошенка і, от хоч що ви мені кажіть, але винен у тому поки чинний президент. Як мінімум з двох причин.

По-перше, він мав конфлікт з Коломойським, і націоналізація "Приватбанку", якою б необхідною вона не була, все-таки містила в собі помсту з боку Порошенка.

По-друге, за 5 років президент так і не спромігся створити в Україні незалежну Феміду, хоча скарг на одіозних суддів було мільйон. Утім, їх не чіпали, бо одіозні й слухняні судді були потрібні Петру Олексійовичу для царювання. Його цілком влаштовувало, що вітчизняна Феміда підпорядковується не верховенству права, а наказами хазяїна. От тільки зараз господар вже помінявся, й рішення попереднього Феміда вже визнає незаконними...

Результат цілком передбачуваний, сам Бог велів, як то кажуть, Коломойському скористатися ситуацією і переграти усе на свою користь. Він це зробив. Нам з вами залишаєть лише бідкатися, а Порошенку розводити руками – мовляв, а я тут до чого?

Сам же Петро Олексійович тепер піде в опозицію до нової влади й буде її люто критикувати. Втім, якщо по-чесному, так само як Ющенко створив нам свого часу Януковича, так само і Порошенко створив нам Зеленського. Якщо кому і треба дякувати за ті виклики і негаразди, що чекають у найближчому майбутньому простих українців – то дякувати треба Петру Порошенку. У нього все буде в шоколаді – він піде в нардепи, відкриє очі своєму сліпому трасту, матиме нарешті вільний час провідати Мальдіви та зробить тест-драйв новенького Ferrari...

Тим часом, економічні оглядачі попереджають, що скасування націоналізації "Приватбанку" означатиме для України припинення співпраці з МВФ. Саме фонд вимагав від України націоналізації, саме за це ми і отримали від них один із траншів. А тепер, коли вітчизняна Феміда вчинила всупереч досягнутим із міжнародними кредиторами домовленостям, – кредитори з України підуть, і нам не буде з чого повертати борги. А саме протягом 2019 і 2020 років нам треба відшкодувати все, що напозичали прем'єри Тимошенко та Азаров. І якщо МВФ піде – нас чекає дефолт і долар чи то по сто , чи то по двісті гривень. Хоча це вже не матиме жодного значення…

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