В Украине снизился уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.

Об этом сообщает "Правительственный портал" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Данные Госкомстата собраны и проанализированы по методологии Международной организации труда.

Так, в абсолютных показателях количество занятого населения в Украине в возрасте 15 – 70 лет составляло 16 миллионов человек, безработных – 1,7 миллионов человек

– сообщает портал.

Уточняется, что в географическом и половом разрезе уровень занятости и безработицы оказался неравномерным. Так, уровень безработицы среди женщин несколько меньше среднего по стране и составляет 9,1%. Так же 9,1% составляет уровень безработицы среди жителей городов.