В Україні знизився рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні поступово знижується і за підсумками першого кварталу становив 9,7% проти 9,9% кварталом раніше.

Про це повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Дані Держстату зібрані та проаналізовані за методологією Міжнародної організації праці.

Так, в абсолютних показниках кількість зайнятого населення в Україні віком 15 – 70 років становила 16 мільйонів осіб, безробітних – 1,7 мільйонів людей,

– повідомляє портал.

Уточнюється, що в географічному та статевому розрізі рівень зайнятості і безробіття виявився нерівномірним. Так, рівень безробіття серед жінок дещо менший за середній по країні і становить 9,1%. Так само 9,1% становить рівень безробіття серед жителів міст.