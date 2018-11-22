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      В Украине появится новый праздник

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      24 января в Украине будут отмечать Днем внешней разведки
      24 января в Украине будут отмечать Днем внешней разведки / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении 24 января День внешней разведки. Праздник будут отмечать каждый год.

      Соответствующий указ Президента обнародован на  сайте главы государства.

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      Как отмечается в тексте указа, разведчики сделали значительный вклад в укрепление обороноспособности государства, защиты национальных интересов Украины от внешних угроз и объектам государственной собственности за пределами страны.

      С целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января,
      – говорится в сообщении.

      В то же время, как отмечают в Службе внешней разведки, 24 января является символической датой.

      В частности, именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки, которое разоблачало врагов УНР и потенциальных противников в других странах.

      "24 января 2019 года внешняя разведка Украины на государственном уровне торжественно отметит свое 100-летие, отдавая дань этой славной странице в многовековой летописи нашего государства и возрождая национальную разведывательную идентичность", – отметили в пресс-службе СВР.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко История
      Источник: 24 Канал
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