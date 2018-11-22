В Украине появится новый праздник

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении 24 января День внешней разведки. Праздник будут отмечать каждый год.

Соответствующий указ Президента обнародован на сайте главы государства.

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Как отмечается в тексте указа, разведчики сделали значительный вклад в укрепление обороноспособности государства, защиты национальных интересов Украины от внешних угроз и объектам государственной собственности за пределами страны.

С целью возрождения национальной разведывательной идентичности и современных традиций чествования подвигов внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января,

– говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в Службе внешней разведки, 24 января является символической датой.

В частности, именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки, которое разоблачало врагов УНР и потенциальных противников в других странах.

"24 января 2019 года внешняя разведка Украины на государственном уровне торжественно отметит свое 100-летие, отдавая дань этой славной странице в многовековой летописи нашего государства и возрождая национальную разведывательную идентичность", – отметили в пресс-службе СВР.