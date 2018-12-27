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      В "Укрлендфарминг" Бахматюка готовят будущих работников еще с детского садика

      28 Читати новину українською
      В Укрлендфарминг Бахматюка готовят будущих работников еще с детского сада
      В Укрлендфарминг Бахматюка готовят будущих работников еще с детского сада

      Несмотря на активную трудовую миграцию украинцев, Группа компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка признана одним из лучших работодателей страны, который создает новые рабочие места в аграрной отрасли. HR-специалисты ULF используют стратегию на опережение и готовят будущий персонал компании еще с детского садика.

      Почти треть украинских предприятий жалуется на нехватку рабочей силы. Массовая трудовая миграция, особенно на западе страны и в аграрных регионах создает серьезные проблемы для украинского бизнеса. Крупнейшие компании Украины признают необходимость инвестирования в человеческий капитал, предлагают конкурентные условия работы и оплаты труда, но этого оказывается недостаточно для решения проблемы "кадрового голода". "Укрлендфарминг", похоже, нашел выход из непростой для украинского бизнеса ситуации. Компания готовит будущих специалистов еще с детских садов и активно сотрудничает с профильными "вузами".

      Как рассказала в интервью изданию БИЗНЕС Наталья Романенко, директор по управлению персоналом агрохолдинга, стране необходима глобальная стратегия решения проблемы трудовой миграции на уровне государства. По ее мнению, молодежь в основном хочет жить и работать в Украине. Это возможно при условии не только конкурентной оплаты труда, но и создания комфортных условий для жизни, прежде всего – в селе.

      "Мы, как бизнес, это осознаем и делаем все, что в наших силах, чтобы улучшить инфраструктуру и создать рабочие места. На территориях нашего присутствия, в селах и небольших городах, мы ремонтируем дороги, учреждения медицинского обслуживания, школы и детские садики, проводим освещение и водопроводы. Большим пробелом остается вопрос бытовых сервисов и культурной жизни в селах. Ведь в городе вы можете сходить в спортклуб, в кинотеатры, а в селе этих возможностей нет. Также необходимо пересмотреть количество мест для абитуриентов на сельскохозяйственные специальности в ВУЗе. Сейчас распределение неравномерное – профицит на юридические или экономические специальности и дефицит востребованных на агрорынке профессий агрономов, зоотехников и ветеринаров", – говорит Наталья Романенко.

      Действующих сотрудников компания удерживает не только достойными зарплатами, но и нематериальной мотивацией. По исследованиям службы персонала "Укрлендфарминг", заработная плата занимает третье место в системе мотивации. Бренд этого работодателя является достаточно сильным, поэтому кандидаты готовы работать в компании даже в условиях релокации. Компания отмечает вклад работников в развитие бизнеса, предоставляет возможности для карьерного роста и стимулирует развитие лидерских навыков у руководителей. В этом помогает построенная в компании система обучения персонала: внутренний корпоративный университет, Школа лидерства и наставничества, платформа неформального обучения "Антикафе" и тому подобное.

      "Укрлендфарминг применяет стратегию на опережение — мы активно работаем с нашим будущим, начиная с садиков и продолжая школами, колледжами и ВУЗами. Наша цель — показать, что жизнь в селах может быть комфортной, интересной и насыщенной технологиями, мы делаем агросферу привлекательной еще с детства. В рамках проекта "Маленький фермер" приглашаем детей из школ посетить наши поля, где работает техника, фермы и элеваторы, мы знакомим их с профессиями, технологиями и техникой. Молодежь из высших учебных заведений приходит к нам на стажировку и часто, оставаясь, выбирает именно нас для старта и развития своей карьеры. Благодаря нашим программам, взаимодействию с учебными заведениями и талантами, системе мотивации – мы сможем привлечь в компанию более 2 тысяч новых сотрудников в следующем году", – отмечает Наталья Романенко.


      Группа компаний "Укрлендфарминг" – один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Украины. Агрохолдинг управляет земельным банком площадью 570 тысяч гектаров в составе группы более чем 300 предприятий в 600 населенных пунктах страны, где работают свыше 30 тысяч человек.

      "Укрлендфарминг" отмечено экспертами изданий "Власть денег" и "Фокус" как один из лучших работодателей года в аграрной отрасли. Также "Укрлендфарминг" по результатам читательского голосования редакции издания БИЗНЕС определен одной из самых привлекательных для трудоустройства компаний Украины.

      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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