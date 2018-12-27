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      В "Укрлендфармінг" Бахматюка готують майбутніх працівників ще з дитячого садочка

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      В Укрлендфармінг Бахматюка готують майбутніх працівників ще з дитячого садочка
      В Укрлендфармінг Бахматюка готують майбутніх працівників ще з дитячого садочка

      Попри активну трудову міграцію українців, Групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка визнано одним із найкращих роботодавців країни, що створює нові робочі місця в аграрній галузі. HR-спеціалісти ULF використовують стратегію на випередження та готують майбутній персонал компанії ще з дитячого садочка.

      Майже третина українських підприємств скаржиться на брак робочої сили. Масова трудова міграція, особливо на заході країни та у аграрних регіонах, створює серйозні проблеми для українського бізнесу. Найбільші компанії України визнають необхідність інвестування у людський капітал, пропонують конкурентні умови роботи та оплати праці, але цього виявляється недостатньо для вирішення проблеми "кадрового голоду". "Укрлендфармінг", схоже, знайшов вихід з непростої для українського бізнеса ситуації. Компанія готує майбутніх спеціалістів ще з дитячих садків і активно співпрацює з профільними "вишами".

      Як розповіла в інтерв’ю виданню БІЗНЕС Наталія Романенко, директор з управління персоналом агрохолдингу, країні необхідна глобальна стратегія вирішення проблеми трудової міграції на рівні держави. На її думку, молодь переважно хоче жити та працювати в Україні. Це можливо за умови не тільки конкурентної оплати праці, а й створення комфортних умов для життя, перш за все – на селі.

      "Ми, як бізнес, це усвідомлюємо та робимо все, що в наших силах, щоб покращити інфраструктуру та створити робочі місця. На територіях нашої присутності, в селах і невеликих містах, ми ремонтуємо дороги, заклади медичного обслуговування, школи та дитсадочки, проводимо освітлення та водопроводи. Великою прогалиною залишається питання побутових сервісів і культурного життя в селах. Адже у місті ви можете сходити у спортклуб, у кінотеатри, а в селі цих можливостей немає. Також необхідно переглянути кількість місць для абітурієнтів на сільськогосподарські спеціальності у ВНЗ. Наразі розподіл нерівномірний – профіцит на юридичні чи економічні спеціальності й дефіцит затребуваних на агроринку професій агрономів, зоотехніків та ветеринарів", – каже Наталія Романенко. 

      Чинних співробітників компанія втримує не лише достойними зарплатами, а й нематеріальною мотивацією. За дослідженнями служби персоналу "Укрлендфармінг", заробітна плата посідає третє місце в системі мотивації. Бренд цього роботодавця є досить сильним, тому кандидати готові працювати в компанії навіть за умов релокації. Компанія відзначає внесок робітників у розвиток бізнесу, надає можливості для кар’єрного зростання та стимулює розвиток лідерських навичок у керівників. В цьому допомагає побудована в компанії система навчання персоналу: Внутрішній корпоративний університет, Школа лідерства та наставництва, платформа неформального навчання "Антикафе" тощо.

      "Укрлендфармінг застосовує стратегію на випередження — ми активно працюємо із нашим майбутнім, починаючи з садочків і продовжуючи школами, коледжами та ВНЗ. Наша мета — показати, що життя в селах може бути комфортним, цікавим і насиченим технологіями, ми робимо агросферу привабливою ще з дитинства. В рамках проекту "Маленький фермер" запрошуємо дітей зі шкіл відвідати наші поля, де працює техніка, ферми та елеватори, ми знайомимо їх з професіями, технологіями та технікою. Молодь з вищих навчальних закладів приходить до нас на стажування та часто, залишаючись, обирає саме нас для старту та розвитку своєї кар’єри. Завдяки нашим програмам, взаємодії з навчальними закладами та талантами, системі мотивації ми зможемо привабити в компанію понад 2 тисячі нових співробітників наступного року", – зазначає Наталія Романенко.

      Група компаній "Укрлендфармінг" – один з найбільших платників податків і роботодавців України. Агрохолдинг управляє земельним банком площею 570 тисяч гектарів у складі групи більш ніж 300 підприємств у 600 населених пунктах країни, де працюють понад 30 тисяч осіб.

      "Укрлендфармінг" відзначено експертами видань "Влада грошей" і "Фокус" як один з найкращих роботодавців року в аграрній галузі. Також "Укрлендфармінг" за результатами читацького голосування редакції видання БІЗНЕС визначений однією з найпривабливіших для працевлаштування компаній України.

      Теги: Новини України Укрлендфармінг Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Джерело: 24 Канал
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