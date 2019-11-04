В "Укрлендфарминг" рассказали, как окупить инвестиции в системы контроля всего за год

Инновационные системы контроля ежегодно экономят миллионы.

Так утверждают в одном из крупнейших украинских агрохолдингов, группе компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Специалисты компании заявляют: благодаря инновациям кражи можно сократить на 95%, а непосредственно оборудование окупается уже за первый год эксплуатации системы телеметрии.

Отслеживание транспорта с помощью GPS, контроль всех необходимых показателей эксплуатации техники, сбор данных и их анализ – все это давно и успешно введено в "Укрлендфарминг". Об этом пишет "Обозреватель".

"Навигационные системы – GPS-трекеры, которые мы устанавливаем на автомобили, комбайны, тракторы – позволяют избегать сюрпризов. Например, мы можем контролировать каждый проход техники по полю – правильно ли трактор или комбайн заехал, правильно ли выбрал направление движения, – рассказал руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса "Уклендфарминга" Владимир Фантух. – Сидя в кабинете, можно наблюдать, где комбайн сейчас, что он делает, подряд ли берет, нет ли пропусков, и объехал ли он чужой пай, может ли он его смолоть, думая, что это его территория. Уже нет ситуаций, когда ты неожиданно пришел на поле и увидел совсем не то, что предполагал. Навигационная система позволяет контролировать абсолютно все и быть уверенным, что те или иные виды работ проведены. Хозяйство, у которого есть такой мониторинг, выигрывает перед теми, в которых его нет", – уверен Фантух.

Еще одно направление применения системы телеметрии – предотвращение кражи урожая. По подсчетам, в украинских хозяйствах, которые уделяют этому недостаточно внимания, "идти налево" может до 10% продукции. Тогда же как трекеры показывают, когда зерновоз незапланированно сошел с маршрута, или комбайн отгрузил собранные в чужую машину. В "Укрлендфарминг" первые трекеры начали устанавливать еще в 2008 году. Несмотря на то, что тогда они были дорогими, затраты оправдались в первый же год. В компании говорят, что благодаря современным системам контроля количество краж сократилось на 95%. В зависимости от сезона это позволяет возвращать от 2,5 до 8 миллионов гривен.

Можно следить, не отсыпал ли водитель куда-то урожай; всего ли его довез с поля к весовому комплексу; зерно с комбайна было загружено в свой автомобиль, или в чужую машину (есть система распознавания "свой – чужой"). И даже если кто-то попытается сбросить мешок-два зерна, то мы увидим остановку и спросим у водителя, почему он останавливался. Также видно, выгрузил водитель полный бункер, или половину бункера. Так мы избегаем 95% краж. Кстати, и дроны, летая над полем в момент сбора урожая, отбивают у людей желание взять себе с поля домой,

– сказал Владимир Фантух.

Подобными технологиями уже оснащены практически все крупные агрохолдинги. Также ими начинают пользоваться и крупные фермерские хозяйства, которые обрабатывают площади от 5 тысяч гектар. Этому способствуют достаточно умеренные цены на оборудование. Да, комплекс наблюдения с помощью дронов, который может охватить площадь в 25 тысяч гектаров, можно приобрести за 50-80 тысяч гривен. То есть, обслуживание одного гектара обойдется примерно в 2-3 грн/га. Спутниковый мониторинг для хозяйства с площадями более 25 тыс/га будет стоить не более 15-20 грн за гектар в год. Если же ставить системы отслеживания на технику (машину, трактор, комбайн), то это будет стоить примерно 50 грн в месяц. Аграрии говорят, если с ее помощью удается сохранить урожай, то затраты на оборудование отражаются за 1 год.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.