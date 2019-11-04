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      В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік

      21 Читать новость на русском
      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      Інноваційні системи контролю кожного року економлять мільйони.

      Так стверджують в одному з найбільших українських агрохолдингів, групі компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. Спеціалісти компанії заявляють: завдяки інноваціям крадіжки можна скоротити на 95%, а безпосередньо обладнання окупається вже за перший рік експлуатації системи телеметрії.

      Відстеження транспорту за допомогою GPS, контроль усіх необхідних показників експлуатації техніки, збір даних і їх аналіз – все це давно і успішно запроваджено в "Укрлендфармінг". Про це пише "Обозреватель".

      "Навігаційні системи – GPS-трекери, які ми встановлюємо на автомобілі, комбайни, трактори – дозволяють уникати сюрпризів. Наприклад, ми можемо контролювати кожен прохід техніки по полю – чи правильно трактор чи комбайн заїхав, чи правильно обрав напрямок руху, – розповів керівник департаменту розвитку та інновацій агробізнесу "Уклендфармінгу" Володимир Фантух. – Сидячи в кабінеті, можна спостерігати, де комбайн зараз, що він робить, чи підряд бере, чи нема пропусків, і чи об’їхав він чужий пай, чи може він його змолотив, думаючи, що то його площа. Уже нема ситуацій, коли ти зненацька прийшов на поле і побачив зовсім не те, що передбачав. Навігаційна система дозволяє контролювати абсолютно все і бути впевненим, що ті чи інші види робіт проведені. Господарство, у якого є такий моніторинг, виграє перед тими, у яких його нема", – впевнений Фантух.

      Ще один напрямок застосування системи телеметрії – запобігання крадіжкам урожаю. За підрахунками, в українських господарствах, які приділяють цьому недостатньо уваги, "йти наліво" може до 10% продукції. Тоді ж як трекери показують, коли зерновоз незаплановано з’їхав з маршруту, або комбайн відвантажив зібране у чужу машину. В "Укрлендфармінгу" перші трекери почали встановлювати ще у 2008 році. Попри те, що тоді вони були дорогими, затрати виправдались у перший же рік. В компанії говорять, що завдяки сучасним системам контролю кількість крадіжок скоротилась на 95%. Залежно від сезону це дозволяє повертати від 2,5 до 8 мільйонів гривень.

      Можна стежити, чи не відсипав водій кудись урожай; чи весь його довіз з поля до вагового комплексу; зерно з комбайну було завантажене у свій автомобіль, чи у чужу машину (є система розпізнавання "свій – чужий"). І навіть якщо хтось спробує скинути мішок-два зерна, то ми побачимо зупинку і спитаємо у водія, чому він зупинявся. Також видно, вивантажив водій повний бункер, чи півбункера. Так ми уникаємо 95% крадіжок. До речі, і дрони, літаючи над полем у момент збирання урожаю, відбивають у людей бажання щось узяти собі з поля додому,
      – сказав Володимир Фантух.

      Подібними технологіями вже оснащені практично всі великі агрохолдинги. Також ними починають користуватись і крупні фермерські господарства, які обробляють площі від 5 тис. гектар. Цьому сприяють досить помірні ціни на обладнання. Так, комплекс спостереження за допомогою дронів, який може охопити площу у 25 тис. гектарів, можна придбати за 50–80 тис. гривень. Тобто, обслуговування одного гектару обійдеться приблизно у 2–3 грн/га. Супутниковий моніторинг для господарства з площами понад 25 тис./га коштуватиме щонайбільше 15–20 грн за гектар на рік. Якщо ж ставити системи відстежування на техніку (машину, трактор, комбайн), то це коштуватиме приблизно 50 грн на місяць. Аграрії говорять, якщо за її допомогою вдається зберегти урожай, то затрати на обладнання відбиваються за 1 рік.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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