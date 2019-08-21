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      В "Укрлендфарминг" сохранили площади под посевы озимого рапса в условиях засухи

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Посевная кампания в Украине продолжается. На полях агрохолдинга "Укрлендфарминг", одного из крупнейших агропроизводителей Европы, уже посеяно 60% рапса озимого от запланированного под урожай 2020 года.

      На площади более 40% уже взошли посевы, сообщает "Обозреватель".

      "В сезоне 2019-2020 года "Укрлендфарминг" будет придерживаться той же структуры посевов, которая была в сезоне 2018-2019 годов, – сообщил руководитель департамента растениеводства группы компаний "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник. – Наши предприятия сохраняют площади под посев озимой пшеницы и рапса озимого, в отличие от некоторых других холдингов и компаний в Украине".

      Осенью 2019 "Укрлендфарминг" запланировал посеять озимого рапса на 20% больше, чем в прошлом году. Большинство площадей будут занимать гибриды рапса мировой селекции с высоким потенциалом к урожайности, которые закупаются у других компаний-производителей. Меньшую часть площадей будет засеяно сортами иностранной селекции, выращенными на собственных полях агрохолдинга и доработанными на мощностях семенного завода "Укрлендфарминг".
       
      Для посевов рапса в Украине этот год довольно сложный из-за специфических погодных условий. "Укрлендфарминг" планирует компенсировать возможный недосев рапса в засушливых регионах за счет посева в регионах с более благоприятными условиями. "В связи со слишком теплыми температурами августа (более + 35С) и дефицитом и неравномерностью осадков на Левобережной Украине, возможности предприятий закончить посев рапса озимого в соответствии с планом существенно ограничены. Наибольшим недостатком для проведения посевной кампании является засуха, которая сейчас держится на территории Полтавской и Сумской областей, где сосредоточены наши предприятия. Но через достаточное увлажнение в Западной Украине планируем частично компенсировать недосев рапса по Востоку", – рассказал руководитель департамента растениеводства.
       

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который имеет в обработке более 500 тыс. Га плодородных земель – один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

       
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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг
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