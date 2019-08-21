В "Укрлендфарминг" сохранили площади под посевы озимого рапса в условиях засухи
Посевная кампания в Украине продолжается. На полях агрохолдинга "Укрлендфарминг", одного из крупнейших агропроизводителей Европы, уже посеяно 60% рапса озимого от запланированного под урожай 2020 года.
На площади более 40% уже взошли посевы, сообщает "Обозреватель".
"В сезоне 2019-2020 года "Укрлендфарминг" будет придерживаться той же структуры посевов, которая была в сезоне 2018-2019 годов, – сообщил руководитель департамента растениеводства группы компаний "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник. – Наши предприятия сохраняют площади под посев озимой пшеницы и рапса озимого, в отличие от некоторых других холдингов и компаний в Украине".
Группа компаний "Укрлендфарминг" – вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг Украины, который имеет в обработке более 500 тыс. Га плодородных земель – один из крупнейших земельных банков черноземов в стране. Входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.