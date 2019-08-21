В "Укрлендфармінгу" зберегли площі під посіви озимого ріпаку в умовах посухи

Посівна кампанія в Україні триває. На полях агрохолдингу "Укрлендфармінг", одного з найбільших агровиробників Європи, вже посіяно 60% ріпаку озимого від запланованого під урожай 2020 року.

На площі понад 40% вже зійшли посіви, повідомляє "Обозреватель".

"У сезоні 2019-2020 року "Укрлендфармінг" дотримуватиметься тієї ж структури посівів, яка була в сезоні 2018-2019 років, – повідомив керівник департаменту рослинництва групи компаній "Укрлендфармінг" Владислав Тютюнник. – Наші підприємства зберігають площі під посів озимої пшениці та ріпаку озимого, на відміну від деяких інших холдингів та компаній в Україні".

Восени 2019 року "Укрлендфармінг" запланував посіяти озимого ріпаку на 20% більше, ніж минулого року. Більшість площ займатимуть гібриди ріпаку світової селекції з високим потенціалом до врожайності, які закуповуються в інших компаній-виробників. Меншу частину площ буде засіяно сортами іноземної селекції, вирощеними на власних полях агрохолдингу та доробленими на потужностях насіннєвого заводу "Укрлендфармінгу".

Для посівів ріпаку в Україні цей рік доволі складний через специфічні погодні умови. "Укрлендфармінг" планує компенсувати можливий недосів ріпаку в посушливих регіонах за рахунок посіву в регіонах з більш сприятливими умовами. "У зв’язку із занадто теплими температурами серпня (понад +35С) та дефіцитом і нерівномірністю опадів на Лівобережній Україні, можливості підприємств закінчити посів ріпаку озимого відповідно до плану суттєво обмежені. Найбільшою вадою для проведення посівної кампанії є посуха, яка наразі тримається на території Полтавської та Сумської областей, де зосереджені наші підприємства. Але через достатнє зволоження Західної України плануємо частково компенсувати недосів ріпаку по Сходу", – розповів керівник департаменту рослинництва.

Група компаній "Укрлендфармінг" – вертикально інтегрований сільськогосподарський холдинг України, який має в обробітку понад 500 тис. га родючих земель – один з найбільших земельних банків чорноземів у країні. Входить у топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса й молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.