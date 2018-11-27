В "Укроборонпроме" просят не распространять информацию о перемещении техники

В "Укроборонпроме" заявили об изменениях в работе предприятий, входящих в состав государственного концерна, в результате введения военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Читайте также: Как военное положение отразится на ситуации на Донбассе

Предприятия "Укроборонпрома" в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут работать в особом режиме. То есть возможно изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты. Из-за особого режима работы доступ СМИ на территорию предприятий может "претерпеть изменения".

Кроме того, в "Укроборонпроме" призвали не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

Больше о военном положении смотрите в видео