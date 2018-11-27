В "Укроборонпромі" просять не розповсюджувати інформацію про переміщення техніки

В "Укроборонпромі" заявили про зміни у роботі підприємств, які входять до складу державного концерну, внаслідок запровадження воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

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Підприємства "Укроборонпрому" у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі. Тобто можлива зміна графіку їхньої роботи, виробничої діяльності та виконання завдань пов‘язаних із функціонуванням державної системи цивільного захисту. Через особливу роботу доступ ЗМІ на територію підприємств може "зазнати змін".

Крім того, в "Укроборонпромі" закликали не поширювати у будь-який спосіб інформацію про переміщення військової техніки та озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

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