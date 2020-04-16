В Укрпочте работникам пригрозили принудительным отпуском в случае посещения церкви на Пасху
В компании соглашаются, что не имеют права запрещать сотрудникам посещать храмы, однако просят соблюдать рекомендаций и оставаться дома. Если же работники "Укрпочты" все же решат пойти в церковь на Пасху, руководство может отправить их в принудительный отпуск на 2 недели.
В этом случае надбавка за работу в условиях карантина начисляться также не будет. Об этом на своей фейсбук-странице написал гендиректор компании Игорь Смелянский.
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Прошу вас осознать эту ответственность. Я очень надеюсь и верю, что вы прислушиваетесь к моей просьбе. Однако, если нет, я буду настойчиво рекомендовать своим непосредственным руководителям отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на 2 недели,
– подчеркнул он.
В то же время, "Укрпочта" в этом случае оставляет за собой право не выплачивать сумму в 25 тысяч гривен, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий.
В то же время, Смелянский добавил, что богослужения работники могут посмотреть, включив онлайн или телетрансляцию из украинских церквей.
Какие каналы будут транслировать Пасхальные богослужения / Инфографика 24 канала
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