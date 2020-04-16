В Укрпошті працівникам пригрозили примусовою відпусткою у разі відвідин церкви на Великдень
У компанії погоджуються, що не мають права заборонити співробітникам йти до храмів, однак просять дотриматися рекомендацій та залишатися вдома. Якщо ж працівники Укрпошти все ж вирішать піти до церкви на Великдень, керівництво може відправити їх у примусову відпустку на 2 тижні.
У цьому разі надбавка за роботу в умовах карантину нараховуватися також не буде. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав гендиректор компанії Ігор Смілянський.
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Прошу вас усвідомити цю відповідальність. Я дуже сподіваюся і вірю, що ви дослухаєтеся до мого прохання. Однак, якщо ні, я буду наполегливо рекомендувати вашим безпосереднім керівникам відправити вас в оплачувану, а у разі її відсутності, в неоплачувану відпустку терміном на 2 тижні,
– наголосив він.
Водночас, Укрпошта у цьому разі залишає за собою право не виплачувати суму у 25 000 гривень, передбачену на випадок зараження коронавірусом, якщо буде доведено факт зараження під час Великодніх масових заходів.
Водночас, Смілянський додав, що богослужіння працівники можуть подивитися, увімкнувши онлайн або телетрансляцію з українських церков.
Які канали транслюватимуть Великодні богослужіння / Інфографіка 24 каналу
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