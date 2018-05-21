В "Укрзализныце" планируют сдавать вокзалы в "аренду"

Топ-менеджмент ПАО "Укрзализныця" серьезно рассматривает возможность государственно-частного партнерства относительно зданий вокзалов. Эта практика может способствовать развитию украинского бизнеса и увеличению рентабельности железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом в интервью сайту "24" рассказал директор по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

Мы предполагаем государственно-частное партнерство. Развитие вокзальной сети обсуждается, как пример – может быть концессия. За рубежом уже есть такая практика – когда мы предлагаем частным лицам получить здание в концессию, менять ли перестроить ее, но генерировать прибыль от площадей как от торговых или развлекательных площадок. При этом – чтобы и мы имели доходность,

– уточнил Рязанцев.

По его информации, есть неплохие примеры такого сотрудничества в Польше, в частности. В "Укрзализныце" рассчитывают, что так будет и у нас, на разных станциях. Причем – уже в этом году смогут порадовать стартами первых таких проектов.

"Это полезно не только для Укрзализныци, но и для всего украинского бизнеса – у него появляется новый источник для рентабельного финансирования и получения прибыли. Если клиент просто сел и сошел с поезда – это не покроет нам расходы. Если же совместить это с другим видом услуг, с определенным чеком клиента на определенной станции, то, возможно, мы и за этот счет выйдем на рентабельность пассажирских перевозок, и в том числе – заинтересуем пассажирскими перевозками и новые компании, которые бы захотели возить наших пассажиров с высоким качеством", – отметил Рязанцев.

Подробнее о изменениях в пассажирском обслуживании от "Укрзализныци" читайте в интервью: Финансовый директор "Укрзализныци": "совковые" поезда отходят в прошлое