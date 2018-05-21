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В "Укрзалізниці" планують здавати вокзали в "оренду"

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Вокзал Ковель
Вокзал Ковель / ФБ-сторінка ПАТ "Укрзалізниця"

Топ-менеджмент ПАТ "Укрзалізниця" серйозно розглядає можливість державно-приватного партнерства щодо будівель вокзалів. Ця практика може сприяти розвитку українського бізнесу та збільшенню рентабельності залізничних пасажирських перевезень.

Про це в інтерв'ю сайту "24" розповів директор із економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

Ми передбачаємо державно-приватне партнерство. Розвиток вокзальної мережі обговорюється, як приклад – може бути концесія. За кордоном вже є така практика – коли ми пропонуємо приватним особам отримати споруду в концесію, міняти чи перебудувати її, але генерувати прибуток від площ як від торгівельних чи розважальних майданчиків. При цьому – щоб і ми мали прибутковість,
– уточнив Рязанцев.

За його інформацією, є непогані приклади такого співробітництва у Польщі, зокрема. В "Укразізниці" розраховують, що так буде і у нас, на різних станціях. Причому – що вже в цьому році зможуть потішити стартами перших таких проектів.

"Це корисно не лише для Укрзалізниці, а й для усього українського бізнесу – у нього з'являється нове джерело для рентабельного фінансування і отримання прибутку. Якщо клієнт просто сів і зійшов з поїзда – це не покриє нам витрати. Якщо ж поєднати це з іншим видом послуг, з певним чеком клієнта на певній станції, то, можливо, ми й за цей рахунок вийдемо на рентабельність пасажирських перевезень, і в тому числі – зацікавимо пасажирськими перевезеннями і нові компанії, які б захотіли возити наших пасажирів з високою якістю", – відзначив Рязанцев.

Детальніше про зміни в пасажирському обслуговуванні від "Укрзалізниці" читайте у інтерв'ю: Фінансовий директор "Укрзалізниці": "совкові" поїзди відходять у минуле 

Теги: Новини України Бізнес Укрзалізниця Реформи залізниця
Джерело: 24 Канал
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