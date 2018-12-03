В "Укрзализныце" поделились новыми планами относительно экспресса "Киев-Борисполь"

"Укрзализныця" намерена построить на Выдубичах новую платформу для железнодорожного экспресса, который едет по маршруту "Киев-Пассажирский – Дарница – "Борисполь-аэропорт ". Таким образом экспресс соединят с метро.

Об этом и.о. председателя правления "УЗ" Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook.

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Так, глава "Укрзализныци" ответил на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах в комментариях к сообщению.

Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже,

– написал Кравцов.

Напомним, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. И уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в дороге.