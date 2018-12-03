12:28
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В "Укрзализныце" поделились новыми планами относительно экспресса "Киев-Борисполь"

      202 Читати новину українською
      Экспресс "Киев-Борисполь" планируют соединить с метро
      Экспресс "Киев-Борисполь" планируют соединить с метро / Фото из открытых источников

      "Укрзализныця" намерена построить на Выдубичах новую платформу для железнодорожного экспресса, который едет по маршруту "Киев-Пассажирский – Дарница – "Борисполь-аэропорт ". Таким образом экспресс соединят с метро.

      Об этом и.о. председателя правления "УЗ" Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Украинцу компенсировали 550 долларов, на которые он "влетел" из-за поломки экспресса в Борисполь

      Так, глава "Укрзализныци" ответил на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах в комментариях к сообщению.

      Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже,
      – написал Кравцов.

      Напомним, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. И уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в дороге.

      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця Новости Киева железная дорога
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney
       25 мая , 22:08
      В Москве задержали участников шествия, посвященного годовщине Майдана
       21 ноября 2014 , 22:59
      Украинский изобретатель показал электромобиль собственной разработки: Видео
       13 августа , 09:56
      Дно Бундесліги, втрата козирів і напружена атмосфера в команді Коноплянки: чому Шальке провалився на старті сезону
       23 сентября , 17:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук