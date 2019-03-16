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      В "Укрзализныце" снова заявили о поднятии тарифов на перевозку грузов

      Новая тема 42 Читати новину українською

      Повышение тарифов объясняют ростом себестоимости транспортировки и удорожанием промышленных товаров. Зато производители уверены, что монополист завышает тарифы на перевозки

      "Расходы грузоотправителей по 2018 год выросли на 35% – из-за повышения тарифов УЗ на 15%. Ни одна экономика, ни промышленность любой страны мира не может выдержать такого большого повышения", – рассказал Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

      Металлурги и аграрии убеждены, что повышение тарифов должно быть экономически обоснованным и предсказуемым, чтобы можно было заранее планировать расходы. Непрогнозируемость действий монополиста уже привела к увеличению объемов перевозок автомобильным транспортом.

      Перевозки автомобильным транспортом выросли почти на две трети. Это наносит ущерб украинским дорогам и разрушает их,
      – прокомментировал Владимир Гусак, член парламентского комитета по вопросам транспорта.

      Недовольны повышением транспортных тарифов и представители аграрной отрасли. Представитель "Украинской зерновой ассоциации" Сергей Иващенко отметил, что такой подход предполагает непрогнозируемость, неопределенность, а также непредсказуемость стоимости перевозки.

      Несовершенство образования тарифов признали и в государственной регуляторной службе.

      База, на которую мы начисляем эту индексацию, неадекватная. Стратегическая задача – поработать над тарифообразованием, сделать его современным со структурой, которая отвечает потребностям,
      – объяснила Ксения Ляпина, председатель Государственной регуляторной службы Украины.

      По словам промышленников из-за постоянного роста тарифов на перевозки падает конкурентоспособность нашей продукции. Украина теряет рынки сбыта, а государство дополнительные поступления в бюджет.

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      Теги: Новости Украины Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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