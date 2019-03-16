В "Укрзалізниці" знову заявили про підняття тарифів на перевезення вантажів

Підвищення тарифів пояснюють зростанням собівартості транспортування та подорожчанням промислових товарів. Натомість виробники певні, що монополіст завищує тарифи на перевезення

"Витрати вантажовідправників за 2018 рік виросли на 35% – через підвищення тарифів УЗ на 15%. Жодна економіка, жодна промисловість будь-якої країни світу не може витримати такого великого підвищення", – розповів Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Металурги та аграрії переконані, що підвищення тарифів має бути економічно обґрунтованим і передбачуваним, аби можна було заздалегідь планувати витрати. Непрогнозованість дій монополіста вже призвела до збільшення обсягів перевезень автомобільним транспортом.

Перевезення автомобільним транспортом зросли майже на дві третини. Це завдає шкоди українським дорогам і руйнує їх,

– прокоментував Володимир Гусак, член парламентського комітету з питань транспорту.

Незадоволені підняттям транспортних тарифів і представники аграрної галузі. Представник "Української зернової асоціації" Сергій Іващенко зазначив, що такий підхід передбачає непрогнозованість, невизначеність, а також непередбачуваність вартості перевезення.

Недосконалість утворення тарифів визнали і в державній регуляторній службі.

База, на яку ми нараховуємо цю індексацію, неадекватна. Стратегічне завдання – попрацювати над тарифоутворенням, зробити його сучасним зі структурою, яка відповідає потребам,

– пояснила Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

За словами промисловців через постійне зростання тарифів на перевезення падає конкурентоспроможність нашої продукції. Україна втрачає ринки збуту, а держава додаткові надходження до бюджету.