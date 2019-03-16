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      В "Укрзалізниці" знову заявили про підняття тарифів на перевезення вантажів

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      Підвищення тарифів пояснюють зростанням собівартості транспортування та подорожчанням промислових товарів. Натомість виробники певні, що монополіст завищує тарифи на перевезення

      "Витрати вантажовідправників за 2018 рік виросли на 35% – через підвищення тарифів УЗ на 15%. Жодна економіка, жодна промисловість будь-якої країни світу не може витримати такого великого підвищення", – розповів Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

      Металурги та аграрії переконані, що підвищення тарифів має бути економічно обґрунтованим і передбачуваним, аби можна було заздалегідь планувати витрати. Непрогнозованість дій монополіста вже призвела до збільшення обсягів перевезень автомобільним транспортом.

      Перевезення автомобільним транспортом зросли майже на дві третини. Це завдає шкоди українським дорогам і руйнує їх,
      – прокоментував Володимир Гусак, член парламентського комітету з питань транспорту.

      Незадоволені підняттям транспортних тарифів і представники аграрної галузі. Представник "Української зернової асоціації" Сергій Іващенко зазначив, що такий підхід передбачає непрогнозованість, невизначеність, а також непередбачуваність вартості перевезення.

      Недосконалість утворення тарифів визнали і в державній регуляторній службі.

      База, на яку ми нараховуємо цю індексацію, неадекватна. Стратегічне завдання – попрацювати над тарифоутворенням, зробити його сучасним зі структурою, яка відповідає потребам,
      – пояснила Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України.

      За словами промисловців через постійне зростання тарифів на перевезення падає конкурентоспроможність нашої продукції. Україна втрачає ринки збуту, а держава додаткові надходження до бюджету.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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