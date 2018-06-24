В уличных обменниках оккупированного Донецка запретили показывать информацию о курсе валют
В неподконтрольном украинской власти Донецке в уличных пунктах обмена валют убрали информацию о курсе валют. При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись "Работаем".
Об этом говорится на сайте "Новости Донбасса".
Читайте также: Курс гривны: стоит ли начинать штурмовать "обменники"
По словам сотрудников обменников, информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием "закона" оккупированного Донецка "О рекламе".
В обменниках написано, что они "работают"
Согласно этому закону, "не допускается реклама финансовых услуг, кроме финансовых услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми учреждениями государственной формы собственности". Очевидно, что контролеры оккупированного Донецка признали информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.
В уличных обменных нет никакой информации о курсе валют
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области работает только "Центральный республиканский банк", который на этой территории называют "государственным".
Выбор редакции
-
Эрдоган объявил о своей победе на выборах до официального окончания подсчета голосов24 июня, 23:45
-
Трамп призывает к немедленной депортации "без судей или суда" незарегистрированных иммигрантов24 июня, 23:07
-
Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции24 июня, 22:13