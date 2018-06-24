В уличных обменниках оккупированного Донецка запретили показывать информацию о курсе валют

В неподконтрольном украинской власти Донецке в уличных пунктах обмена валют убрали информацию о курсе валют. При этом на щитах у обменников, где обычно размещалась информация о курсе, часто можно встретить надпись "Работаем".

Об этом говорится на сайте "Новости Донбасса".

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По словам сотрудников обменников, информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием "закона" оккупированного Донецка "О рекламе".

В обменниках написано, что они "работают"

Согласно этому закону, "не допускается реклама финансовых услуг, кроме финансовых услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми учреждениями государственной формы собственности". Очевидно, что контролеры оккупированного Донецка признали информацию о валютном курсе рекламой финансовых услуг.

В уличных обменных нет никакой информации о курсе валют

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области работает только "Центральный республиканский банк", который на этой территории называют "государственным".