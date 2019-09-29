В Умани пожарные спасли от огня 5 хасидов

Спасатели в воскресенье, 29 сентября – на Новый год для всех, кто исповедует иудаизм – ликвидировали пожар в Умани в доме, где снимали квартиру гости из Израиля.

Огонь возник на чердаке жилого дома в переулке Проездной. Сначала хозяева пытались самостоятельно потушить пожар, но не смогли и вызвали спасателей.

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Специалисты ГСЧС спасли дом, пожар ликвидировали в 3:41 ночи. А наряду с борьбой с огнем спасатели эвакуировали в безопасное место 5 хасидов.



Пожар в Умани мог иметь трагические последствия, но всех удалось спасти / Фото ГСЧС

Предварительно, причиной пожара было короткое замыкание электросети. К счастью, погибших и травмированных нет.

Рош Ха-Шана – традиционный праздник Нового года в иудаизме, в 2019 году его будут отмечать с вечера 29 сентября по вечер 1 октября. Особое значение праздник имеет для хасидов, в частности брацлавские хасиды считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана в Умани.



В этом году в Черкасскую область, по разным оценкам, прибыли от 20 до 40 тысяч хасидов.