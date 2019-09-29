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      В Умані пожежники врятували від вогню 5 хасидів

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      Пожежа в Умані
      Пожежа в Умані / ДСНС

      Рятувальники у неділю, 29 вересня, – на Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм – ліквідували пожежу в Умані в будинку, де винаймали квартиру гості з Ізраїлю.

      Вогонь здійнявся на горищі житлового будинку у провулку Проїзний. Спершу господарі намагалися самостійно загасити пожежу, та не змогли й викликали рятувальників.

      Читайте також: Хасиди в Умані святкують юдейський новий рік: скільки заплатили за житло та чим харчуються

      Фахівці ДСНС врятували будинок, пожежу ліквідували о 03:41 вночі. А поруч із боротьбою з вогнем рятувальники евакуювали у безпечне місце 5 хасидів.

      Умань
      Пожежа в Умані могла мати трагічні наслідки, та усіх вдалося врятувати / Фото ДСНС

      Попередньо, причиною пожежі було коротке замикання електромережі. На щастя, загиблих та травмованих немає.

      Рош Гашана – традиційне свято Нового року в юдаїзмі, у 2019 його відзначатимуть з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня. Особливе значення свято має для хасидів, зокрема брацлавські хасиди вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана в Умані. 

      Цьогоріч на українську Черкащину, за різними оцінками, завітали від 20 до 40 тисяч хасидів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Хасиди в Умані ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 канал
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