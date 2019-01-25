В ужасной авиакатастрофе над Альпами столкнулись туристический самолет и вертолет: есть жертвы

В пятницу, 25 января, в Италии столкнулся вертолет с туристическим самолетом. На борту воздушных судов находилось не менее семи человек. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек.

Известно, что туристический самолет вылетел из Швейцарии, а вертолет был частной компании "Курмайор", говорится на сайте Secolod Іtalia.

Читайте также: Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии

После аварии судна упали на ледник на горе Теста-дел-Рютор. На месте происшествия обнаружили тела пятерых погибших.

В ходе спасательно-поисковой операции были задействованы вертолеты, спасателям удалось найти двух выживших французов. Они в тяжелом состоянии, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Смотрите короткое видео с места события:

Интересно, что ледник Рютор часто используют в качестве взлетно-посадочной полосы для небольших частных самолетов. Трек длиной около 500 метров, который поднимается вверх.