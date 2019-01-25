У жахливій авіакатастрофі над Альпами зіткнулися туристичний літак і вертоліт: є жертви

У п'ятницю, 25 січня, в Італії зіткнувся вертоліт з туристичним літаком. На борту повітряних суден перебувало не менше семи осіб. В результаті авіакатастрофи загинули 5 людей.

Відомо, що туристичний літак вилетів із Швейцарії, а вертоліт був приватної компанії "Курмайор", йдеться на сайті Secolod Іtalia.

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Після аварії судна впали на льодовик на горі Теста-дель-Рютор. На місці події виявили тіла п'ятьох загиблих.

У ході рятувально-пошукової операції були задіяні вертольоти, рятувальникам вдалося знайти двох французів, які вижили. Вони у ​​тяжкому стані, їх госпіталізували до найближчої лікарні.

Дивіться коротке відео з місця події:



Цікаво, що льодовик Рютор часто використовують в якості злітно-посадкової змуги для невеликих приватних літаків. Трек довжиною близько 500 метрів, який піднімається вгору.