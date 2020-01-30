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      В Ужгороде банк хочет выселить из квартиры пенсионерку за долги сына

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      Коллекторы пытаются выселить пенсионерку за долг сына / pmg.ua

      В Ужгороде на улице Сечени между пенсионеркой и представителями одного из банков произошла конфликтная ситуация. Полиция начала расследование.

      29 января в СМИ появилась информация о том, что коллекторы одного из коммерческих банков, незаконно выселяют владелицу из квартиры. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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      Правоохранители выяснили, что квартира является залоговым имуществом по банковскому кредиту, который не погашен. Работники банка ознакомили 80-летнюю женщину с решением суда, которое запрещает отчуждать имущество, находящееся в собственности банка. В феврале суд будет рассматривать вопрос о принудительном выселении должницы из квартиры.

      Полиция отмечает, что несколько лет назад сын пенсионерки взял в банке кредит под залог их совместной квартиры. Известно, что мужчина умер, а кредит никто не вернул. Поэтому банк арестовал имущество, которое находилось в залоге – данную квартиру.

      Сейчас в квартире проживает пенсионерка, которая сообщила о том, что 29 января в ее квартиру проникли неизвестные лица и самовольно поменяли замки на дверях. Правоохранители по данному факту начали расследование. Предварительная правовая квалификация – самоуправство.

      В полицию поступили два заявления от обеих сторон о том, что их избили. Эта информация проверяется.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Закарпатья
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