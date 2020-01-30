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      В Ужгороді банк хоче виселити з квартири пенсіонерку за борги сина

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      Колектори намагаються виселити пенсіонерку за борг сина / pmg.ua

      В Ужгороді на вулиці Сечені між пенсіонеркою та представниками одного з банків сталась конфліктна ситуація. Поліція розпочала розслідування.

      29 січня в ЗМІ з’явилась інформація про те, що колектори одного з комерційних банків, незаконно виселяють власницю з квартири. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

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      Правоохоронці вияснили, що квартира є заставним майном за банківським кредитом, який не погашено. Працівники банку ознайомили 80-річну жінку із рішенням суду, що забороняє відчужувати майно, що перебуває у власності банку. У лютому суд буде розглядати питання про примусове виселення боржниці з квартири.

      Поліція зазначає, що кілька років тому син пенсіонерки взяв у банку кредит під заставу їхньої спільної квартири. Відомо, що чоловік помер, а кредит ніхто не повернув. Тому банк арештував майно, яке перебувало у заставі – дану квартиру.

      Наразі у квартирі проживає пенсіонерка, яка повідомила про те, що 29 січня до її помешкання проникли невідомі особи та самовільно поміняли замки на дверях. Правоохоронці за цим фактом розпочали розслідування. Попередня правова кваліфікація – самоправство.

      До поліції надійшли дві заяви від обох сторін про те, що їх побили. Ця інформація перевіряється.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Закарпаття
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