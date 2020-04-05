В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья дьякона

На Закарпатье COVID-19 заболел священнослужитель, его жена и родители. Болеет также шестимесячный ребенок, однако пока тест на коронавирус ему не делали.

Хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні. Вдома залишилася дружина священника, повідомляє Ужгородська міська рада на своїй сторінці у фейсбуці.

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У важкому стані наразі батько диякона – 64-річний чоловік, дружина ж має легку форму, і тому залишається вдома.

За словами священносулжителя, службу востаннє він проводив 8 березня. Наразі встановлюють коло осіб, з якими він спілкувався.

Станом на 5 квітня на Закарпатті зафіксовано 28 випадків коронавірусу. Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 у цьому регіоні вже виписали з лікарні.