В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина диякона
На Закарпатті на COVID-19 захворів священнослужитель, його дружина і батьки. Хворіє також шестимісячна дитина, однак поки тест на коронавірус їй не робили.
Хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні. Вдома залишилася дружина священника, повідомляє Ужгородська міська рада на своїй сторінці у фейсбуці.
Раніше На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом
У важкому стані наразі батько диякона – 64-річний чоловік, дружина ж має легку форму, і тому залишається вдома.
За словами священносулжителя, службу востаннє він проводив 8 березня. Наразі встановлюють коло осіб, з якими він спілкувався.
Станом на 5 квітня на Закарпатті зафіксовано 28 випадків коронавірусу. Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 у цьому регіоні вже виписали з лікарні.
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