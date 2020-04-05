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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина диякона

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      В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина диякона / Фото 24 каналу

      На Закарпатті на COVID-19 захворів священнослужитель, його дружина і батьки. Хворіє також шестимісячна дитина, однак поки тест на коронавірус їй не робили.

      Хворі перебувають в інфекційному відділенні лікарні. Вдома залишилася дружина священника, повідомляє Ужгородська міська рада на своїй сторінці у фейсбуці. 

      Раніше На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусом

      У важкому стані наразі батько диякона – 64-річний чоловік, дружина ж має легку форму, і тому залишається вдома.

      За словами священносулжителя, службу востаннє він проводив 8 березня. Наразі встановлюють коло осіб, з якими він спілкувався. 

      Станом на 5 квітня на Закарпатті зафіксовано 28 випадків коронавірусу. Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 у цьому регіоні вже виписали з лікарні.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Релігія Ужгород Новини Закарпаття
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