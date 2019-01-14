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      В Ужгороде лыжник устроил опасное катание по улицам города: видео

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      В Ужгороде мужчина катался на лыжах по улицам города
      В Ужгороде мужчина катался на лыжах по улицам города / Фото из открытых источников

      Ужгород атаковали сильные снегопады, из-за чего коммунальщики не успевали расчищать дороги. Воспользовавшись ситуацией, экстремал вечером прицепился к автомобилю и катался по улицам города на лыжах.

      Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

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      На записи видно, как автомобиль тянет за собой лыжника и ускоряется с ним. Несмотря на то, что человек был одет в светоотражающий жилет, он грубо нарушил правила дорожного движения.

      Пользователи соцсетей осудили поведение экстремала, отметив, что такие развлечения могут закончиться трагически.

      Отметим, что мужчина представлял значительную опасность для себя и других водителей, так как мог попасть под колеса проезжаюших рядом по дороге автомобилей, или не удержаться на лыжах, упасть и получить серьезные травмы.

      По правилам дорожного движения, нельзя кататься на санках, лыжах и коньках вблизи дороги, ведь для этого есть специально отведенные места.

      Смотрите видео опасного катания лыжника в Ужгороде:

       

      В прошлом году на Тернопольщине погибла 22-летняя девушка, которая каталась на санях, привязанных к автомобилю. Во время развлечения на повороте сани занесло и девушка выпала из них и ударилась головой об бетонный столб. В больнице она скончалась.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Ужгород
      Источник: 24 Канал
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