В Ужгороді лижник влаштував небезпечні катання вулицями міста: відео

Ужгород атакували сильні снігопади, через що комунальники не встигали розчищати дороги. Скориставшись ситуацією, екстремал ввечері причепився до автомобіля та катався вулицями міста на лижах.

Відповідне відео було опубліковане у соціальних мережах.

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На записі видно, як автомобіль тягне за собою лижника та надає йому прискорення. Незважаючи на те, що чоловік був одягнений у світловідбиваючий жилет, він грубо порушив правила дорожнього руху.

Користувачі соцмереж засудили поведінку екстремала, наголосивши, що такі розваги можуть закінчитися трагічно.

Зазначимо, чоловік ніс значну небезпеку для себе та інших водіїв, адже міг потрапити під колеса авто, що проїжджали поруч по дорозі, або не втриматися на лижах, впасти і отримати серйозні травми.

За правилами дорожнього руху, не можна кататися на санчатах, лижах і ковзанах поблизу дороги, адже для цього є спеціально відведені місця.

Дивіться відео небезпечного катання лижника в Ужгороді:

Нагадаємо, минулого року на Тернопільщині загинула 22-річна дівчина, яка каталась на санях, прив’язаних до автомобіля. Під час розваги на повороті сани занесло і дівчина випала з них та вдарилась головою в бетонний стовп. У лікарні вона померла.