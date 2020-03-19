В Ужгороде останавливают работу общественного транспорта

Городской совет Ужгорода принял решение приостановить работу общественного транспорта с 20 марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Предприятиям, учреждениям и организациям, которые продолжают работать в условиях карантина, поручили обеспечить проезд работников на специальных автобусах.

Соответствующее решение городской совет Ужгорода информирует на собственном сайте. Заметим, что на заседание депутаты, а также мэр и его заместители пришли в защитных масках.

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Перед заседанием мэр Ужгорода Богдан Андреев провел встречу с перевозчиками, обслуживающими городские маршруты. По его словам, мониторинг перевозок последних нескольких дней показал: общественным транспортом в Ужгороде пользуется все меньше людей

Уже вчера на рейсы вышло меньше автобусов. Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации,

– говорится в сообщении.

Внимание! Штрафы за нарушение постановления как для водителя, так и на перевозчика составляют от 17 до 70 тысяч гривен.

"Эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5 – 2 метров. Соблюдать эти требования в транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят", – пояснил такое решение мэр города.

Заседание Ужгородского горсовета / пресс-служба мэрии Ужгорода

Также 19 марта в Ужгороде ездят автомобили патрульной полиции. Из них через громкоговорители жителей города предупреждают о карантине и угрозе распространения коронавируса.

В каких еще городах полностью остановили общественный транспорт:

Черновцы – это первый город, где мэрия ввела соответствующее распоряжение. Однако, впоследствии там восстановили курсирование троллейбусов для медиков, правоохранителей, спасателей и коммунальщиков.

– это первый город, где мэрия ввела соответствующее распоряжение. Однако, впоследствии там восстановили курсирование троллейбусов для медиков, правоохранителей, спасателей и коммунальщиков. Луцк – транспорт перестал курсировать с 19 марта.

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