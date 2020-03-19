В Ужгороді зупиняють роботу громадського транспорту

Міська рада Ужгорода прийняла рішення призупинити роботу громадського транспорту з 20 березня, щоб запобігти поширення коронавірусної інфекції. Підприємствам, установам і організаціям, які продовжують працювати в умовах карантину, доручили забезпечити проїзд працівників спеціальними автобусами.

Про відповідне рішення міська рада Ужгорода інформує на власному сайті. Зауважимо, що на засіданні депутати, а також мер і його заступники прийшли у захисних масках.

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Перед засідання міський голова Ужгорода Богдан Андріїв провів зустріч із перевізниками, що обслуговують міські маршрути. За його словами, моніторинг перевезень останніх кількох днів показав: громадським транспортом в Ужгороді користується все менше людей

Вже вчора на рейси вийшло менше автобусів. Однак уранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Увага! Штрафи за порушення постанови як для водія, так і на перевізника становлять від 17 до 70 тисяч гривень.

"Ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5 – 2 метрів. Дотримуватися цих вимог у транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять", – пояснив таке рішення мер міста.



Засідання Ужгородської міськради / пресслужба мерії Ужгорода

Також від 19 березня в Ужгороді їздять автомобілі патрульної поліції. З них через гучномовці мешканців міста попереджають про карантин та загрозу поширення коронавірусу.

У яких ще містах повністю зупинили громадський транспорт:

Чернівці – це перше місто, де мерія ввела відповідне розпорядження. Однак, згодом там відновили курсування тролейбусів для медиків, правоохоронців, рятувальників та комунальників.

– це перше місто, де мерія ввела відповідне розпорядження. Однак, згодом там відновили курсування тролейбусів для медиків, правоохоронців, рятувальників та комунальників. Луцьк – транспорт перестав курсувати з 19 березня.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу