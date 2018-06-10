19:11
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 15°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В Варшаве построили "несокрушимую" ЛГБТ-радугу после многократных нападений праворадикалов

39 Читати новину українською
Радуга в Варшаве
Радуга в Варшаве / Фото из свободных источников

В Варшаве правозащитники создали "несокрушимую" радугу, чтобы заменить оригинальную, которую разрушили во время нападений праворадикалов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте также: В Киеве пройдет Марш равенства "КиевПрайд-2018"

Новая радуга, созданная с водяной голограммы – подсвечиваемых брызг фонтана, засветилась в деловом районе столицы Польши.

Знищення попереднього монументу праворадикалами

Уничтожение предыдущего монумента праворадикалами

Поскольку свет и вода не позволяют изувечить новую инсталляцию как предыдущую, ее создатели надеются, что она станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".

Отметим, накануне в Варшаве прошел Парад равенства, в котором приняли участие 45 тысяч человек.

Теги: Новости Польши ЛГБТ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук