В Варшаве построили "несокрушимую" ЛГБТ-радугу после многократных нападений праворадикалов
В Варшаве правозащитники создали "несокрушимую" радугу, чтобы заменить оригинальную, которую разрушили во время нападений праворадикалов.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Новая радуга, созданная с водяной голограммы – подсвечиваемых брызг фонтана, засветилась в деловом районе столицы Польши.
Уничтожение предыдущего монумента праворадикалами
Поскольку свет и вода не позволяют изувечить новую инсталляцию как предыдущую, ее создатели надеются, что она станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".
Отметим, накануне в Варшаве прошел Парад равенства, в котором приняли участие 45 тысяч человек.
Источник: 24 Канал
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