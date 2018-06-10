У Варшаві побудували "незламну" ЛГБТ-веселку після багаторазових нападів праворадикалів

У Варшаві правозахисники створили "незламну" веселку, щоб замінити оригінальну, яку зруйнували під час нападів праворадикалів.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Нова веселка, створена з водяної голограми – підсвічуваних бризк фонтану, засвітилася у діловому районі столиці Польщі.



Знищення попереднього монументу праворадикалами

Оскільки світло та вода не дозволяють понівечити нову інсталяцію як попередню, її творці сподіваються, що вона стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".

Зазначимо, напередодні у Варшаві пройшов Парад рівності, у якому взяли участь 45 тисяч осіб.